في مصر.. ما حقيقة منع صلاة الأطفال في المساجد؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

بعد ما تردد عن تعليمات بمنع أصطحاب الأطفال خلال صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد على مستوى مصر، أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الاثنين، توضيحا.

وحسب ما ورد على حساب الوزارة على فيسبوك، انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع أصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية.

لكن وزارة الأوقاف، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة أو العيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مؤكدة على السماح للمواطنين باصطحاب الأطفال للمساجد أو دخول الأطفال بأنفسهم لأداء كافة الصلوات بما فيها صلاة الجمعة والعيدين بشكل طبيعي دون أي تغيير، مع مراعاة أن يكون الطفل مميِّزاً يفهم معنى المسجد وآدابه ويحسن أداء الشعيرة.

وشددت الوزارة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مُهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت قبل أيام أنه لا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد خلال شهر رمضان الذي ينتهي في أول مايو المقبل، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.