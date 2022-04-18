المغرب تتوقع ارتفاع الإنفاق على دعم هذا العام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

الازمة الغذائية العالمية التي لم يسلم منها اي بلد بحيث انعكست الحرب الاوكرانية على جميع الدول العربية والغربية، وتتوقع المغرب ان يرتفع الانفاق على السلع الاساسية كالقمح والغاز عن العام الماضي بنسبة كبيرة وذالك يعود لإرتفاع الاسعار العالمية.

هذا وقال رئيس الوزراء المغربي أمام البرلمان اليوم، إن المغرب يتوقع ارتفاع الإنفاق على دعم القمح اللين وغاز الطهي والسكر إلى 32 مليار درهم “3.2 مليار دولار” من 21 مليار درهم العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء عزيز أخنوش أن الحكومة خصصت 17 مليار درهم للدعم في الميزانية وأن النقص سيعوضه ارتفاع عائدات الضرائب.

وقال أخنوش “لم نلجأ حتى الآن إلى قروض إضافية أو استخدام خط للسيولة”، مضيفا أن إيرادات الضرائب ارتفعت بمقدار الربع بحلول نهاية فبراير شباط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان البنك المركزي المغربي قال الشهر الماضي إن العجز في الموازنة العامة سيظل دون تغيير عند 6.3 بالمئة، مشيراَ إلى زيادة في مبيعات الفوسفات، هذا وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو 1.7 في المئة هذا العام، انخفاضاً من 7.3 بالمئة العام الماضي، بعدما أدت أسوأ موجة جفاف في عقود إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وقالت وزارة الزراعة إن 53 بالمئة من محصول القمح فُقد بسبب الجفاف هذا الموسم.

وأنهى المغرب الدعم للديزل والبنزين في 2015، لكنه قدم مساعدة لمشغلي وسائل النقل مثل الشاحنات وسائقي سيارات الأجرة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.

وقدم أيضاً ملياري درهم لقطاع السياحة الذي تضرر من الجائحة وعشرة مليارات درهم لمساعدة المزارعين في التعامل مع آثار الجفاف.