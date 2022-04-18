روسيا تبث تسجيلاً لأسيرين بريطانيين في أوكرانيا (فيديو)

18 أبريل , 2022 البريطاني شون بينر أبلغ التلفزيون الروسي أنه تم أسره خلال هجوم هاون في ماريوبول بث التلفزيون الروسي، اليوم (الإثنين)، تسجيلاً لمقاتلين بريطانيين أسرتهما القوات الروسية في أوكرانيا.

وطلب الأسيران من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المساعدة في إعادتهما إلى الوطن مقابل إطلاق سراح أوكرانيا للسياسي الموالي لموسكو فيكتور ميدفيدتشوك.

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