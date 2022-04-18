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انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه في كأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-18 | 17:29
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كشف المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتى، اليوم الاثنين، انه سيشجع منتخب كندا خلال منافسات كأس العالم 2022 فى قطر، فى ظل غياب المنتخب الأزروى.
وقال مدرب ريال مدريد في تصريحات صحفية:" في كأس العالم سأشجع كندا ، فهم لم يتأهلوا مُنذ سنوات عديدة وهو بيتي الثاني ، سأرتدي قميص كندا".
يُذكر أن أنشيلوتي لم يشارك بعد في التدريب على الصعيد الدولي، بعد أن أمضى كامل مسيرته التدريبية مع ميلان ويوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.
يُذكر أن أنشيلوتي لم يشارك بعد في التدريب على الصعيد الدولي، بعد أن أمضى كامل مسيرته التدريبية مع ميلان ويوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.
المحرر: سعد أحمد
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