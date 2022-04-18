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أنشيلوتي يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه في كأس العالم

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-18 | 17:29

أنشيلوتي يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه في كأس العالم

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كشف المدير الفنى لفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتى، اليوم الاثنين، انه سيشجع منتخب كندا خلال منافسات كأس العالم 2022 فى قطر، فى ظل غياب المنتخب الأزروى.
وقال مدرب ريال مدريد في تصريحات صحفية:" في كأس العالم سأشجع كندا ، فهم لم يتأهلوا مُنذ سنوات عديدة وهو بيتي الثاني ، سأرتدي قميص كندا".

يُذكر أن أنشيلوتي لم يشارك بعد في التدريب على الصعيد الدولي، بعد أن أمضى كامل مسيرته التدريبية مع ميلان ويوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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