أنشيلوتي يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه في كأس العالم

وقال مدرب ريال مدريد في تصريحات صحفية:" في كأس العالم سأشجع كندا ، فهم لم يتأهلوا مُنذ سنوات عديدة وهو بيتي الثاني ، سأرتدي قميص كندا".

يُذكر أن أنشيلوتي لم يشارك بعد في التدريب على الصعيد الدولي، بعد أن أمضى كامل مسيرته التدريبية مع ميلان ويوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

