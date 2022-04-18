شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة "مستقبل وطن" بالجيزة تعلن تعيين مختار محمد أبو الفتوح عضوا بهيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، قرار بتعيين مختار محمد ابوالفتوح محمد عضوا بهيئة مكتب محافظة الجيزة. وجاء فى نص القرار بعد الاطلاع علي القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاصة بالاحزاب السياسية وتعديلاته . -وعلي النظام الاساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن - وعلي قرار رقم 91 لسنة 2019 - وبناء علي تعليمات السيد رئيس الحزب . المادة الأولى تعيين مختار محمد ابوالفتوح محمد عضوا بهيئة مكتب محافظة الجيزة . المادة الثانية ينشر القرار علي الصفحة الرسمية لامانة المحافظة ينفذ القرار من تاريخ نشره.