شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب تقرر زيارة محافظة بنى سويف للوقوف على تجديد مكتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، آخر التطورات الخاصة من تحديث وتجديد مكتب تصديقات محافظة بني سويف.

وقررت اللجنة زيارة محافظة بني سويف بناء على دعوة المحافظ للوقوف على تجديد وتطوير مكتب التصديقات.

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ناقشت مؤخرا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن أزمة مكتب تصديقات مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

واستعرضت الخطاب الوارد من محافظ الدقهلية وذلك فيما يخص التنسيق لزيارة المحافظة للوقوف على المشاكل التي تواجه المكتب وإيجاد حلول لها، أوصت اللجنة زيارة محافظة الدقهلية للوقوف على المشاكل التي تواجه مكاتب التصديقات وإيجاد حلولا لها وإمكانية توفير أماكن جديدة لمكتب التصديقات لخدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.