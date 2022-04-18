انت الان تتابع خبر بريطانيا.. اعتقال شخص هاجم شرطيين بسكين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، عن القاء القبض على شخص بعد أن هاجم ضابطي شرطة بوزارة الدفاع بسكين في وسط لندن.
وذكرت وسائل اعلام بريطانية انه "لا يزال التحقيق جاريا بعد أن تعرض الرجل البالغ من العمر 29 عاما للصعق الكهربائي وتقييده من قبل الضباط في أعقاب الحادث، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب".
واضافت انه "تم تطويق منطقة بين ميدان ترافالغار والبرلمان لبعض الوقت، كما تم القبض على الرجل للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا، ولا يزال رهن الاحتجاز في مركز شرطة لندن".
ويذكر ان المنطقة الواقعة على حافة منتزه سانت جيمس بارك تشتهر بالسياح حيث تقع بين قصر باكنغهام ومجلس النواب.
واضافت انه "تم تطويق منطقة بين ميدان ترافالغار والبرلمان لبعض الوقت، كما تم القبض على الرجل للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا، ولا يزال رهن الاحتجاز في مركز شرطة لندن".
ويذكر ان المنطقة الواقعة على حافة منتزه سانت جيمس بارك تشتهر بالسياح حيث تقع بين قصر باكنغهام ومجلس النواب.