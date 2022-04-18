بريطانيا.. اعتقال شخص هاجم شرطيين بسكين

وذكرت وسائل اعلام بريطانية انه "لا يزال التحقيق جاريا بعد أن تعرض الرجل البالغ من العمر 29 عاما للصعق الكهربائي وتقييده من قبل الضباط في أعقاب الحادث، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب".واضافت انه "تم تطويق منطقة بين ميدان ترافالغار والبرلمان لبعض الوقت، كما تم القبض على الرجل للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا، ولا يزال رهن الاحتجاز في مركز شرطة لندن".

ويذكر ان المنطقة الواقعة على حافة منتزه سانت جيمس بارك تشتهر بالسياح حيث تقع بين قصر باكنغهام ومجلس النواب.

