إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في كركوك

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك وتفجير عدد من العبوات الناسفة التي كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية جنوب غرب كركوك".

وأشار البيان إلى أن "ذلك جاء خلال عملية امنية نفذتها قوة من الحشد لتفتيش مناطق جنوب غرب المحافظة".

