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إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك وتفجير عدد من العبوات الناسفة التي كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية جنوب غرب كركوك".

وأشار البيان إلى أن "ذلك جاء خلال عملية امنية نفذتها قوة من الحشد لتفتيش مناطق جنوب غرب المحافظة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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