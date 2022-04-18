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الأمن يطيح بسارقي منزل ضابط الغزالية

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخصين سرقا منزل ضابط برتبة مقدم ضمن منطقة الغزالية، غربي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد متابعة ومراجعة كاميرات المراقبة ونصب كمين محكم، تمكنت قوة من مكافحة اجرام الغزالية من القبض على شخصين اثنين متهمين بعملية سطو مسلح على منزل ضابط برتبة مقدم ضمن منطقة الغزالية".

وأشار إلى أنهما "اعترفا صراحة بتنفيذ عملية السطو وسرقة مبلغ مالي كبير ومخشلات ذهبية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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