إسكندر الرهيب يدخل المعركة .. الجيش الروسي يضرب أوكرانيا بأقوى صورايخه .. بيان من موسكو

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تصور لحظة استهداف وتدمير مركز إدارة لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام صواريخ اسكندر الروسية.

وبحسب وزارة الدفاع، وجه نظام الصواريخ العملياتي والتكتيكي "إسكندر- إم" ضربة دقيقة لمركز قيادة لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان: "فبعد ورود معلومات عن مركز قيادة اللواء الميكانيكي من خلال القنوات الاستخباراتية وتم تأكيدها بعد التحقق من البيانات المتاحة عن مرافق البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة معدات الاستطلاع.. وعلى إثرهاتم توجيه صواريخ اسكندر نحوها وتدمير مركز اللواء الميكانيكي الأوكراني".