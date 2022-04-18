شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء لـ"النواب": ما يحدث من تطوير بشرم الشيخ يفوق الخيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حجم الأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، مؤكدا أن ما يحدث فى شرم الشيخ من تطوير يفوق الخيال.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن جهود تطوير مدينة شرم الشيخ وبنيتها التحتية على مدار السنوات الماضية كانت عامل مهم في اختيارها لاستضافة العديد من المؤتمرات العالمية كمؤتمر التنوع البيولوجي ومنتدى شباب العالم، وصولا إلى مؤتمر تغير المناخ COP27 .

وأوضح أنه تم الانتهاء من الطرق الرئيسية و فى شرم الشيخ والطرق أصبحت 5 حارات يمنيا و5 حارات يسارا، لافتا إلى أن تطوير الطرق يساهم فى عملية الاستثمار، موضحا أن خليج نعمة أصبح ممشي سياحي عالمي مفتوح أمام السائحين يتحركون على مسافة 3 كيلو مترات.

وأشار إلى أن شهر أكتوبر المقبل ستشهد المدينة مؤتمر عالمي عن التغيرات المناخية، مضيفا :" تم تطوير مينا نويبع".

وقال:" الأيام المقبلة لن تيسير أي سيارة فى شرم الشيخ إلا السيارات صديقة البيئة فقط لا غير".

واستعرض المحافظ بعض ملامح تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء وسياسات تقليل الانبعاثات بها، ومنها استقبال 300 أتوبيس نقل كهربي بالتعاون مع وزارة البيئة، وإقامة جراج بالتعاون مع وزارة النقل على مساحة 100 ألف م٢ تحوي شواحن للسيارات الكهربية، والعمل على تحويل 800 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، واحلال 150 ميكروباص لأخرى جديدة تعمل بالغاز أو الكهرباء، مع تطوير محطات الوقود بالمدينة لتضم الغاز الطبيعي وشواحن الكهرباء، إلى جانب التعاون مع وزارتي السياحة والبيئة لتحويل فنادق المدينة لفنادق خضراء بمجموعة من الضوابط منها استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المسطحات الخضراء، ومنها حديقة نموذجية بالتعاون مع وزارة البيئة وإقامة أخرى بالقرب من جامعة سلمان لتكون رئة جديدة للمدينة، وأيضا تطوير مجموعة من المزارات مثل خليج نعمة وافتتاح متحف الحضارات الإنسانية، والسوق القديم، وجامع الصحابة وكنيسة السمائيين.