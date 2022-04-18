صور.. فصل التيار الكهربائي عن المنازل المُخالفة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلنت رئاسة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، أن لجنة فنية قامت بالمرور علي المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة، والمتقاعس أصحابها عن المضي قدما نحو إجراءات التقنين وتوفيق الأوضاع المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.

أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز الحسينية أن أعمال اللجنة، أسفرت عن فصل التيار الكهربي عن 4 منازل بعزبة السماكين الجديدة التابعة لوحدة القاصين بمركز الحسينية، وكذلك فصل التيار الكهربي عن أحد المنازل بعزبة الشروقي، وجرى التنبيه علي صاحب أرض زراعية بالتوجه لإدارة أملاك الدولة للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعه.

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتشكيل لجان للمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع، لافتات عليها أنها "أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.