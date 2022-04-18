رمضان زمان| السيارات ممنوعة في الأزهر والفاصوليا المستوردة تدخل التسعيرة الجبرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-إشراق أحمد:

اليوم الأحد 5 رمضان 1391. يتصدر جريدة الأهرام مانشيت عن الاستعداد للحرب "المعركة أقرب مما تتصورون". شركة إدفينا تعلن عن منتجات خاصة من خضراوات طازجة مجمدة معدة للطهو فورًا، فيما تفخر شركة النصر بأحدث أجهزتها "راديو كهرباء فيليبس" بسعر 49 جنيهًا، ولا تنسى محبي الصوت والصورة فتخبرهم بأن يستمتعوا بأحلى السهرات في شهر رمضان إلى جوار تليفزين نصر خاصة بعد تقديم تسهيلات الشراء على مدار الشهر.

الحياة لا تتوقف في رمضان رغم أجواء الحرب المنتظرة في عام 1971، لكنها توقفت مع صباح يوم 24 أكتوبر لمالكي السيارات في منطقة الأزهر والحسين ، فقد قررت محافظة القاهرة منع مرور العربات خلال الشهر في عدد من شوارع المنطقة بسبب الزحام الذي يحدث خلال الأيام. أصبح على مَن يملك سيارة خاصة أو أجرة تجنب شارع السكة الجديدة الذي يبدأ من مسجد الحسين إلى الصاغة ومن الصاغة إلى الغورية ومنع المرور بعرض شارع الأزهر.

وكما جاءت أخبار الصباح في العدد رقم 30998 لجريدة الأهرام، تمس خط السير اليومي في شوارع القاهرة، كان هناك خبر منتظر في البيوت يتعلق بموائد الإفطار في هذا العام المنقضِ قبل 51 عامًا. اليوم نُشرت تسعيرات الخضروات في السوق بعدما اعتمد وزير الاقتصاد والتموين محمد عبد الله مرزبان التسعيرة الجبرية في محافظة القاهرة وضواحيها.

وبلغت الأسعار النحو التالي، سعر كيلو الطماطم 55 مليمًا، والبصل 20 مليمًا والبطاطس 50 مليمًا، والثوم 40 مليمًا، أما الكوسة الكبيرة فـ30 مليمًا والصغيرة 40مليمًا، وشمل القرار بعض السلع المستوردة، فتم إخضاع الفاصوليا البيضاء المستودرة للتسعيرة فلن تزيد عن 140 مليمًا للكيلو في جميع المحافظات.