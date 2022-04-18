وزارة الدفاع الأوكرانية: الوضع في ماريوبول “صعب جدا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين إن الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق البلاد “صعب جدا” لكن القوات الروسية لم تسيطر بالكامل بعد على المدينة.

وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث أولكسندر موتوزيانيك إن عمليات القصف التي تشنها الطائرات الحربية الروسية زادت في الآونة الأخيرة بنسبة تزيد على 50 في المئة وإن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية على نحو متزايد.

معركة ماريوبول

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال إن القوات في ماريوبول المدمرة كانت ما زالت تقاتل أمس الأحد رغم مطالبة روسيا لها بالاستسلام.

وأبلغ برنامج (هذا الأسبوع) الذي يبث على شبكة إيه.بي.سي “المدينة لم تسقط بعد”، مضيفا أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على أجزاء من المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وظهر بريطانيان محتجزان قاتلا مع القوات الأوكرانية في ماريوبول على التلفزيون الرسمي الروسي اليوم الاثنين وطلبا مبادلتهما بالسياسي الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك الذي تحتجزه السلطات الأوكرانية.

ولم يتضح إلى أي مدى تحدث شون بينر وأيدن أسلين بحرية في التسجيل.

وفي غضون ذلك، ظهر ميدفيدتشوك في مقطع فيديو بثه جهاز المخابرات الأوكراني يطلب مبادلته بالمدافعين عن مدينة ماريوبول الأوكرانية وأي مدنيين يسمح لهم بالمغادرة. ولم يتضح كذلك إلى أي مدى كانت له الحرية في الحديث.