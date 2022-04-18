بوتين: الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا قال إنها أدت إلى “تدهور الاقتصاد في الغرب”.

وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي، قال بوتين إن التضخم يستقر وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته.

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما وصفته “بعملية عسكرية خاصة”.

وتعتزم روسيا اتخاذ إجراء قانوني بشأن الأصول المجمدة من قبل الغرب بسبب العقوبات المفروضة على موسكو إثر الحرب الأوكرانية.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي اليوم الإثنين، إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى ترو وأن تكون مبررة قانونيا.

ولفتت إلى أن المركزي الروسي لم يستطع التصرف بنحو نصف احتياطياته المالية بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، وقالت إن “المركزي الروسي لديه الفرصة بالتصرف بنحو نصف الاحتياطيات هذه، أصول من الذهب، واليوان، وأصول أخرى لا تخضع لمخاطر العقوبات”.

وجمدت العقوبات الأجنبية حوالي 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية عندما بدأت ما وصفتها بأنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.