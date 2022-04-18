صادرات النفط السعودية في فبراير تسجل أعلى مستوى في عامين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام في فبراير شباط ارتفعت إلى 7.307 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.

وزادت صادرات الخام في فبراير شباط 4.4 بالمئة من نحو سبعة ملايين برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وارتفع انتاج السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من النفط الخام في فبراير شباط إلى 10.225 مليون برميل يوميا هو أعلى مستوى منذ عامين من 10.145 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وانخفضت كميات الخام المكررة في المصافي المحلية السعودية 0.271 مليون برميل يوميا إلى 2.506 مليون برميل يوميا في فبراير شباط في حين هبط الحرق المباشر للخام 111 ألف برميل يوميا إلى 291 ألف برميل يوميا.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.