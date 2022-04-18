بريطانيان محتجزان لدى روسيا يطلبان مبادلتهما بأسير روسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بثّ التلفزيون الروسي الرسمي مقطع فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرتهما القوات الروسية في أوكرانيا، وطلبا مبادلتهما بسياسي موال لروسيا تحتجزه السلطات الأوكرانية.

ولم يتضح إلى أي مدى تحدث “شون بينر” و “أيدن أسلين” بحرية في التسجيل. وتحدث الاثنان كل على حدة بناء على طلب رجل لم تتحدد هويته. وعرضت اللقطات على قناة روسيا 24 الرسمية.

وطلب كلاهما من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المساعدة في إعادتهما إلى الوطن مقابل إطلاق أوكرانيا سراح السياسي الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك الذي ظهر في تسجيل فيديو أصدره جهاز المخابرات الأوكراني في الوقت نفسه تقريبا اليوم الاثنين يطلب مبادلته.

وطلب ميدفيدتشوك في مناشدته للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبادلته بالمدافعين عن مدينة ماريوبول الأوكرانية وأي مدنيين يسمح لهم بالمغادرة.

وقاتل كل من بينر وأسلين إلى جانب الأوكرانيين في ماريوبول التي أصبحت الآن بالكامل تقريبا تحت سيطرة روسيا.

وظهر الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، على التلفزيون الروسي وهو يظهر للبريطانيين تسجيلا على هاتفه المحمول لأوكسانا زوجة ميدفيدتشوك وهي تطلب في مطلع الأسبوع مبادلته بالبريطانيين.

وبعد ثلاثة أيام من دخول القوات الروسية أوكرانيا في 24 شباط، قالت أوكرانيا إن ميدفيدتشوك فر من الإقامة الجبرية في منزله. وكان قد وضع قيد الإقامة الجبرية في ما أيار 2021 واتهم بالخيانة العظمى وبعد ذلك بمساعدة الإرهاب.

وينفي السياسي الموالي لروسيا، الذي يقول إن بوتين هو الأب الروحي لابنته، ارتكاب أي مخالفة.

وقال بينر، الذي بدا مرهقا ومتوترا، بعد أن شاهد الفيديو “أتفهم الوضع. أرغب في مناشدة الحكومة لإعادتي إلى الوطن. أريد أن أرى زوجتي مرة أخرى”.