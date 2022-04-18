الأردن يتخذ خطوة دبلوماسية ضد إسرائيل بسبب الانتهاكات في الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2022 2:21 مساءً

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان لتسليمه مذكرة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.

وأعلن خلال جلسة النواب عن استضافة عمان، الخميس المقبل، اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية والتي تضم إضافة إلى الأردن كلا من مصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وقال الصفدي: “اليوم سيكون هناك استدعاء للقائم بالأعمال من أجل إبلاغه رسالة المملكة والتي ندين فيها هذه التصرفات ونطالب بوقف فوري لهذه الإجراءات، ونحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية كل ما يجري”.

وأشار إلى استمرار جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني المتواصلة بالتصدي لكل الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.

ولفت الصفدي إلى تكثيف الاتصالات الأردنية مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي لإلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، مع تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.

واقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى، في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، بينما أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين.

موقف أردني

أمس دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إسرائيلَ إلى وقف إجراءاتها الاستفزازية في المسجد الأقصى واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، في حين تعهدت فصائل المقاومة بالانتصار للمقدسات والردّ على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال.

ووفق بيان من الديوان الملكي، وجه عبد الله الثاني أمس الحكومة إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية، لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.

وقال إن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.