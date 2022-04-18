شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يدعو للمصالحة في أوقات الحرب والصراع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للمصالحة مع اقتراب احتفالات أعياد الفصح من الانتهاء.

وقال البابا للآلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس في روما اليوم الاثنين " نأمل أن يتراجع الصراع والحروب والنزاعات أمام التفاهم والمصالحة".

وأضاف البابا 85 عاما أنه يجب أن يتغير البشر بالسلام والعدل.

وأشار البابا فرنسيس أكثر من مرة للحرب في أوكرانيا خلال عيد الفصح، كما تحدث عن " عيد فصح الحرب".

ودعا لانهاء القتال، والصلاة من أجل شعب أوكرانيا التي تمزقها الحرب.