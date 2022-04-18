بوتين: الدول الغربية أضرت بنفسها بعقوباتها على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا قال إنها أدت إلى "تدهور الاقتصاد في الغرب".



وفي حديثه عن الاقتصاد الروسي، قال بوتين إن التضخم يستقر، والطلب على بضائع التجزئة في البلاد عاد إلى طبيعته.

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) فيما وصفته "بعملية عسكرية خاصة".