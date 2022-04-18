مترشحون سابقون يبحثون تأسيس تجمع سياسي جديد في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

بحث مترشحون للرئاسة والبرلمان في ليبيا تأسيس تجمع سياسي رافض لتأجيل الانتخابات في البلاد، وطالبوا بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر.



ووفق وكالة الأنباء الليبية الإثنين، التقي مترشحون للانتخابات الرئاسية أول السبت بالعاصمة طرابلس مع عدد من المترشحين لمجلس النواب لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وقالت مصادر شاركت في اللقاء إن "اللقاء مع المترشحين للبرلمان تركز على إيضاح البيان الأخير لعدد من المترشحين للرئاسة والذي طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر".

وحسب المصادر، أكد المترشحون لمجلس النواب المقبل تأييدهم ومساندتهم للبيان ووعدوا بإصدار بيان مماثل يؤكد التمسك بالعملية الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ورفضهم لأية مبررات لتأجليها.

وأشارت المصادر إلى أن المشاركين في اللقاء تدارسوا مقترحاً لتأسيس تجمع يضم المترشحين للرئاسة والبرلمان والنقابيين والمجتمع المدني، وبرلمانيين وأعضاء مجلس الدولة الرافضين لمحاولات للتمديد لمواجهة الموقف بشكل موحد.

وأصدر 21 مترشحاً للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل (نيسان) الجاري بياناً طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يوماً، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر.