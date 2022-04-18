الشرطة الأسكتلندية تتلقى بلاغاً ضد رئيسة الوزراء .. وهذا هو السبب

الشارقة - اميمة ياسر - تلقت الشرطة الأسكتلندية بلاغا ضد رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون، بعد تصويرها على ما يبدو وهي تنتهك القيود الحكومية ضد فيروس كوفيد19 بدون قناع الوجه (الكمامة).

ووبحسب بي بي سي أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رئيسة الوزراء نيكولا، في محل حلاقة بدون كمامة في إيست كيلبرايد، أثناء حملة انتخابية لها.

ولكن نيكولا نشرت لقطات من زيارتها على حسابها الخاص على موقع انستاغرام وظهرت مرتدية الكمامة، على عكس الصور الأخرى المتداولة لها.

وأصدر الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، أن رئيسة الوزراء أدركت أنها لم تكن ترتدي كمامة "بعد ثوان قليلة" من دخولها المتجر، وأنها سارعت إلى وضعها.