شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوافقون على الحساب الختامى للموازنة العامة 2020/2021.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالي، موافقة عدد كبير من النواب على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، فيما طالب بعض النواب بالعمل على تعظيم إيرادات للدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

وقال النائب حسام المندوه لقد شهد الحساب الختامي للدولة زيادة مصروفات فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية" مضيفا :" نحن فى حاجة لمعرفة المعوقات التى تواجه الحكومة ونصدر توصيات تزيل هذه المعوقات".

ودعا "المندوه" إلى العمل على تعظيم الإيرادات، مقترحا سرعة العمل على ضم ودمج الاقتصاد الغير رسمى إلي الرسمي، مضيفا :"محتاجين تقنين التوك ووضع آلية على الأرض وأيضا تقنين الأسواق العشوائية لكي تضيف وتعظم من الإيرادات".

كما دعا إلى حصر الأصول الغير المستغلة، والوقوف على أسباب خسائر بعض الشركات.

بينما قال النائب محمد بدراوي إن مشكلتنا متعلقة بالاقتراض وحجم الاقتراض وصل لـ 140 مليار جنيه، وهو أمر يؤثر على المواطنين، داعيا لوضع سقف محدد للاقتراض".

فيما أعلن النائب أحمد بهاء شلبي الموافقة من حيث المبدأ على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، داعيا وضوع حلولا جذرية للشركات التي تخسر منذ سنوات".