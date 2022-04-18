شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لحزب النور يطالب بوقف قرار منع صلاة التهجد: يفتح الباب للمتربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، حول قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمنع صلاة التهجد والاعتكاف خلال الـ10 الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وقال النائب خليل خير الله خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين:" قرار وزارة الأوقاف بمنع صلاة التهجد رغم أن صلاة التراويح تقام فى المساجد بمنتهي إجراءات احترازية يفتح الباب للمتربصين بالدولة" داعيا لوقف هذا القرار وإقامة صلاة التهجد حتي يمارس المواطنين الشعائر الدينية.

وأشار إلى أن الجماهير رجعت للاستادات ونحن مع عودة الحياة لطبيعتها، إلا أن قرار وزير الأوقاف بمنع التهجد يفتح الباب أمام المتربصين بالدولة المصرية" داعيا لوقف قرار وزير الأوقاف بمنع التهجد وإعادة دراسة قرار منع الاعتكاف حتى يمارس المواطنين الشعيرة الدينية ووسط الانضباط واتخاذ الإجراءات الاحترازية.