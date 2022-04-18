18 أبريل , 2022 رجل الأعمال الأوكراني الثري المعتقل فيكتور ميدفيدتشوك بثّت أجهزة الأمن الأوكرانية الإثنين تسجيلاً مصوراً يظهر رجل الأعمال الأوكراني الثري المعتقل فيكتور ميدفيدتشوك الموالي لروسيا، وهو يدعو إلى مبادلته مع عناصر أوكرانيين يقاتلون في مدينة ماريوبول المحاصرة. وقال في التسجيل إنّه يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبادلته مع سكان ومدافعين أوكرانيين عن ماريوبول.

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تبث تسجيلاً مصوّرا لشخص مقرب من بوتين احتجزته وتدعو إلى تبادل أسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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