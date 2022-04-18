السعودية استنكرت ما قام به بعض المتطرفين في السويد

18 أبريل , 2022
صدامات عقب تجمع لليمين المتطرف في السويد
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الإثنين)، عن إدانة المملكة واستنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.
وأكدت المملكة أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات.
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