زيلينسكي يدعو ماكرون إلى زيارة أوكرانيا للتأكد من حصول «إبادة جماعية»

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه دعا إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا من أجل أن يرى بأُم عينيه أن القوات الروسية ترتكب «إبادة جماعية»، وهو تعبير رفض نظيره الفرنسي استخدامه حتى الآن.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع محطة «سي إن إن» الأميركية أُجريت الجمعة، وبُثت الأحد: «لقد تحدثتُ إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار»، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي التنديد بحصول «إبادة جماعية» في أوكرانيا بخلاف الرئيس الأميركي جو بايدن.

وعدّ الرئيس الأوكراني هذا الرفض الأربعاء، «مؤلماً جداً». وتابع زيلينسكي لشبكة «سي إن إن»: «قلت له إنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حرباً، إن هذه ليست سوى إبادة جماعية. لقد دعوته إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة. سوف يأتي وسوف يرى، وأنا متأكد من أنه سوف يفهم».

وبرر ماكرون الخميس، قراره عدم استخدام مصطلح «إبادة جماعية» بأن «التصعيد الكلامي» لن «يساعد أوكرانيا» وقد يدفع الغربيين إلى التدخل. وأضاف: «كلمة إبادة جماعية لها معنى»، و«يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس عن سياسيين». وأشار إلى أن «الدول التي ترى أنها إبادة جماعية يجب أن تتدخل بموجب الاتفاقات الدولية».