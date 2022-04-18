تركيا تقصف أهدافاً لمسلحين أكراد في شمال العراق (أ ف ب).

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافاً ومعسكرات وأنفاقاً وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أكار قوله إن قوات خاصة «دخلت المنطقة عن طريق التسلل من البر» شاركت في العملية التي قال إنها استهدفت مناطق ميتينا وزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.

وقال «عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها. وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى» ولكنه لم يقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن العملية.