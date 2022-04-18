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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من عاهل الأردن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
تلقى السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد تناول الاتصال العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات في المنطقة، وعددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين الدولتين.