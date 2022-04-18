الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من عاهل الأردن

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات في المنطقة، وعددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين الدولتين.

تلقى السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012