تعرّض مدينة لفيف الأوكرانية إلى 5 ضربات صاروخية "قوية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعرضت مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا والتي كانت حتى الآن بمنأى عن القتال لخمس ضربات صاروخية روسية "قوية" صباح الاثنين، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.



وقال أحد سكان جنوب غرب لفيف لوكالة فرانس برس إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مباني سكنية. وأشار رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي على تلغرام إلى أن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأخر وصول السلاح إلى بلاده.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو"الأحد" كل تأخير في السلاح، كل تأخير سياسي هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين.. ويجب ألا يكون الحال هكذا في الواقع".

ويعتقد خبراء عسكريون أن أوكرانيا ستحتاج إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة المهمة في شرقي البلاد لصد الهجمات.

وحذر زيلينسكي من أن الجيش الروسي يستعد لشن عمل عدائي في إقليم دونباس الصناعي شرقي أوكرانيا في المستقبل القريب.

وتابع " ومثلما تقوم القوات الروسية بتدمير ماريوبول، فإنهم يرغبون في اجتياح المدن والمجتمعات الأخرى في إقليمي دونيتسك ولوهانسك".

ويعتقد أن آلاف السكان قتلوا في مدينة ماريوبول الساحلية، والتي هي تحت الحصار منذ أسابيع.

وشكر زيلينسكي الشركاء الذين" الذي قدموا أقصى مساعدة ممكنة".

وقال "لكن من لديه الأسلحة والذخيرة التي نحتاجها ويؤخر إرسالها يجب أن يعلم أن مصير هذه المعركة يعتمد عليهم أيضا. مصير الأشخاص الذين يمكن إنقاذهم".