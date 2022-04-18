شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تزويد المحطة الأولى في براكة بحزم جديدة من الوقود النووي.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن بدء شركة نواة للطاقة تزويد المحطة الأولى في براكة بحزم جديدة من الوقود النووي.



وذكرت "الرقابة النووية"، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن شركة نواة للطاقة بدأت المرحلة الاعتيادية لتزويد الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية بوقود نووي جديد والقيام بأعمال صيانة دورية لها.

وأضافت أنه سوف تشمل هذه المرحلة إضافة حزم جديدة من الوقود النووي وإجراء مجموعة من أعمال الصيانة والاختبارات للمعدات المستخدمة في توليد الكهرباء والأنظمة المتعلقة بالأمان وغيرها.

وتقوم الهيئة، حاليًا، بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي تشمل برامج المراجعات والتفتيش في مرحلة التزود بالوقود النووي والصيانة في الوحدة الأولى لضمان تنفيذ هذه الأنشطة وفقاً لمتطلبات اللوائح في الهيئة.

وفي أعقاب الانتهاء من مرحلة التزود بالوقود، سوف تتم إعادة الوحدة الأولى للتشغيل بعد حصول شركة نواة على الموافقة من الهيئة.

قبل أكثر من عام بدأ التشغيل التجاري لأول مفاعلات محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، الذي يؤكد ريادة دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي.

نجحت دولة الإمارات في تحقيق إنجازات تاريخية سيشهد عليها الحاضر والمستقبل، وأبرزها هو محطة براكة للطاقة النووية السلمية والتي جاءت ضمن استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050.

ويعد "براكة" أكبر مشروع نووي سلمي في العالم، وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن قيمة العقد بلغت نحو 73 مليار درهم إماراتي (20 مليار دولار أمريكي تقريبًا).

وبدأت جهود الإمارات نحو تخطي عصر النفط والاعتماد على الطاقة المتجددة في الظهور خلال ديسمبر/كانون الأول 2020 عندما وصلت المحطة الأولى إلى 100% من طاقتها الإنتاجية.

وفي يناير/كانون الثاني 2021 أكدت المراجعة المستقلة للرابطة النووية العالمية للمشغلين النوويين جاهزية المحطة الثانية في براكة لبدء التشغيل.

وخلال مارس/آذار 2021، أصدرت الرقابة النووية رخصة تشغيل المحطة الثانية وبدء تحميل الوقود، فيما شهد يوم 6 أبريل/نيسان 2021 إعلان التشغيل التجاري الأول للمحطة الأولى في براكة وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وفي يوليو/تموز 2021، حققت دولة الإمارات للطاقة النووية 100 مليون ساعة عمل آمنة في براكة. وشهد شهر أغسطس/آب 2021 بداية التشغيل للمحطة الثانية في براكة.

وشهد شهر سبتمبر/أيلول 2021، ربط ثاني محطات براكة بشبكة الكهرباء للمرة الأولى، فيما اكتملت الأعمال الإنشائية للمحطة الثالثة في براكة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وخلال ديسمبر/كانون الأول 2021، اطلع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للدولة على التقدم الجاري في براكة.

ويوم الخميس 24 مارس/آذار 2022، تم الإعلان عن التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة وتضاعف إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة من الطاقة النووية.