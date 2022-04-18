موسكو تبث تسجيلا لبريطانيين يطالبون جونسون بالتفاوض للإفراج عنهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بث التلفزيون الروسي، اليوم الإثنين، تسجيلا قال إنه لبريطانيين ألقي القبض عليهم يطالبون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتفاوض للإفراج عنهم.



ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في إيزيوم، وواحدة من طراز "سو-25" في منطقة أفدييفك، الليلة الماضية.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية بشأن العملية العسكرية أنه تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت 108 مراكز لتجمعات عسكرية، أسفرت عن تدمير 8 دبابات وعربات قتال مصفحة أخرى، في مناطق باشكوفو، فيسيلي وإيليتشيفكا.

كما تم تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث مناطق تمركز وتجمع عسكري بالقرب من بوباسنايا، يامبول، كراموتورسك، بصواريخ إسكندر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية..

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 صواريخ أوكرانية من طراز MLRSاطلقت على تشيرنوبيفكا.