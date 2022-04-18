شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل المركزى للمحاسبات يرصد ملاحظات الجهاز على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، والتي ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

بالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: بلغ المصروف على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) في السنة المالية 2020/2021 نحو 263.9 مليار جنيه مقابل نحو 229.9 مليار جنيه في السنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 34.7 مليار جنيه بنسبه 15.1 % ، وتبين لدي الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.