شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "النواب": الشكر للرئيس على مبادرة حياة كريمة كنقلة نوعية للريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية وحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20/21، مضيفا نرجو من المجلس الموافقة على التقرير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التى شهدت عرض من جانب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حيث وجه الدكتور فخرى الفقى، الشكر للقيادة السياسية على جهودها فى تحفيز التوجيهات الحكومية، مضيفا، "الدولة تعمل ليل نهار من أجل أن تثمر جهود الاصلاح الاقتصادى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى واجهها السنة المالية 20/21 من آثار تداعيات فيرو س كورونا".

وأضاف رئيس خطة النواب، "المشروعات القومية تعمل ليل ونهار"، مضيفا، "كل الشكر والتقدير للرئيس السيسى فيما يتعلق بمشروع حياة كريمة الذى يعتبر نقلة نوعية خاصة بالنسبة للذين يقطنون الريف المصرى".

يذكر أن الحساب الختامى، هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة العامة تتضمن الاستخدامات والإيرادات الفعلية عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من فائض وهو أحد وسائل مجلس النواب فى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها، حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التى تواجه تنفيذ الموازنة القائمة تداركها فى السنوات المقبلة.

ووفقا للمادة 125 من الدستور تلتزم الحكومة بعرض الحسابات الختامية للموازنة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض مع الحساب الختامي التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحسابات الختامية وفور ورود الحساب الختامى من الحكومة يتم احالته الى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقرير عن الحساب الختامى للدولة والهيئات الاقتصادية والخزانة العامة متضما التوصيات