شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تطالب بإجراءات تمنع تكرار ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، والتي ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 .

وقال الفقى، إن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى متكررة وسبق تسجيلها بالحسابات الختامية السابقة، وهو ما يستوجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يمنع عدم تكرارها حفاظا على أموال الدولة

جدول للحساب الختامى به الإيرادات الإجمالية للسنةالمالية 2020/ 2021 مقارنة بالسنة السابقة 2019/2020، والسنة التى تسبقها

وأشار إلى أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تضمنت أنه بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز نحو 3.8 مليار جنيه، ومنها عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق الخاصة أو تحصيلها بأقل مما يجب وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 2179.3 مليون جنيه، وكذلك عدم صرف بعض أموال الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لبعض الصناديق.