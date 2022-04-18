شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ فى تهنئته :"يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني القلبية باسمي وأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة التي يحتفل بها المصريون جميعاً لما يجمعهما من روابط قوية تظهر مدى وحدة الوطن، متمنين لقداستكم ولجموع أقباط مصر بالداخل والخارج، موفور الصحة، ودوام السعادة وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير والبركات.