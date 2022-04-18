شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 50 اقتراحا برغبة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للحكومة 50 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، وذلك لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها، حيث وافقت عليها لجنة الاقتراحات جميعها.

وتتضمن التقارير اقتراحات برغبة عن الاستفادة من مبنى مسجد قرية أبو سنه – مركز قليوب – محافظة القلوبية – فى اقامة مركز طبى لخدمة الاهالى وبشأن معاملة المعلمين الذين يعملون منذ سنوات وحتى الآن بالحصة بالمعلمين الذين يعملون بالحصة فى الإعلان الأخير بنفس القيمة وهي عشرون جنيهًا للحصة وبشأن إعادة بناء مدرسة النخلات للتعليم الأساسي بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

وبشأن سرعة إنشاء مدرسة بنى عياض الابتدائية رقم (1) بكود رقم (1309789) والكائنة بقرية كفر السيد محمود مركز أبو كبير – محافظة الشرقية. وكذلك بشان هدم وإعادة بناء مدرسة نجع خليفة الابتدائية بنجع خليفة مركز طهطا محافظة سوهاج لعمل مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية.

وتضمنت ايضا اقتراحات برغبة عن استغلال مساحة (10.500م2) الخاصة بمركز تدريب مهنى للتشييد والبناء بمدينة سرس الليان محافظة المنوفية لبناء مدرسة فني تجارى صناعي وبشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بعد المرحلة الإعدادية بمركز أدكو – محافظة البحيرة وبشأن إنشاء مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية على أرض أملاك الدولة المتبرع بها فى قرية غزالة مركز السنبلاوين – محافظة.

الدقهلية وبشأن تخصيص مساحة 34 فداناً بمنطقة حوض التل بكفر الأمير عبد الله- بنى سلام- مركز تمي الأمديد- محافظة الدقهلية، بعد تنقيبها لإقامة مدينة صناعية وانشاء كوبري خرساني بقرية كفر تيدا التابعة لمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ و إحلال وتجديد كوبري الجوايدة على ترعة الرمادى- مركز اسنا- محافظة الأقصر وتطوير السكة الحديد من محطة مركز طلخا حتى محطة قطار دمياط وتطوير المحطات من مركز طلخا إلى مركز شربين – محافظة الدقهلية وتوفير فرص عمل لأبناء محافظة أسيوط بشركات البترول التى تعمل بالمحافظة.