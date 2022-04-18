شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 10 قوانين للجان النوعية بالنواب.. أبرزها التأمين الصحى على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم 10 مشروعات قوانين الى اللجان النوعية، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة و ( 9 ) مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ، وهى كما يلى: -

1-مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

2-مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ

وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي

3-مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

3-مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

5-مشروع قانون مقدم من النائبة ضحا عاصي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي

6-مشروع قانون مقدم من النائبة آمال رزق الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1999 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والنقل والمواصلات

7-مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية

8-مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة

9- مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

10-مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن المجالس المحلية

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة