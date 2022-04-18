فتح المساجد قبل الصلاة بـ30 دقيقة.. الأوقاف تجري تعديلا لضوابط عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأكدت أنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها ، أو التحكم في تدافع الناس عليها.

وأجرت وزارة الأوقاف، تعديلا لضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، تضمن فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة بدلا من عشر دقائق، على النحو التالي:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر، بدلا من عشر دقايق، وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

3. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

4. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.