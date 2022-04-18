شريف لـ"للمراغة" وعامر لـ"طهطا".. حركة محليات محدودة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، قرارًا بإجراء حركة تغييرات محدودة في قيادات الإدارة المحلية، وشملت تكليف عامر محمد عوض رئيس حي شرق للعمل رئيسًا لمركز ومدينة طهطا، وهلال زكي السيد رئيس حي الكوثر للعمل رئيسًا لحي شرق سوهاج، شريف السيد حسين رئيس مدينة ساقلتة للعمل رئيسًا لمركز ومدينة المراغة، محمد السيد عوض نائب رئيس مدينة طما للعمل رئيسًا لمركز ومدينة دار السلام، علي لطفي عثمان نائب رئيس حي الكوثر رئيسًا لحي الكوثر.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أصدر قرارًا برقم 200 لسنة 2022، يقضي بتعيين اللواء ضياء الدين إبراهيم أبو العزم من العاملين بالدرجة العالية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل في وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج وذلك حتى بلوغ السن القانونية.

كما تضمن القرار تعيين كل من فريدة سيد سلام سيد رئيسًا لمركز ومدينة المنشاة، نقلًا من وظيفة رئيس مركز ومدينة طهطا، وتعيين ممدوح أحمد عباس حسانين رئيسًا لمركز ومدينة ساقلتة، نقلا من وظيفة رئيس مركز ومدينة المنشاة، وحازم أحمد علي أحمد أبو الخير رئيسًا لمركز ومدينة طما، وذلك للعمل لمدة عام أو حتى بلوغ السن القانونية، وعدلي محمد محمد مصلح أبو عقيل من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل في وظيفة رئيس مركز ومدينة سوهاج، وذلك لمدة عام.