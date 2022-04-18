أول تعليق من وزير التعليم عن امتحانات أولى ثانوي التدريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على وجود بعض المشاكل بالامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة.

وقال شوقي في تصريحات له عبر أحد جروبات التعليم، إن المدارس غير المجهزة تكنولوجيا (مثل معظم المدارس الخاصة) لن تستخدم كمقار امتحان في الامتحانات النهائية وبالتالي لا داعي لأي قلق.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات تسير بشكل جيد ولا يوجد أي شكاوى حتى الآن، مؤكدا أنه سيتم إعلان تفاصيل الامتحان عصر اليوم.

تعقد وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، اختبارا تدريبيًا على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع طلاب الصف الأول الثانوي.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان تدريبي على استخدام التابلت في مادة الفسلفة، لمدة ساعة، أثناء اليوم الدراسي، وذلك لتدريب الطلاب على التابلت واختبارات الشبكات المدرسية.​