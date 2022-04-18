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معيط للنواب: 220 مليار جنيه إيرادات للدولة غير محصلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك نحو 220 مليار جنيه إيرادات للدولة لم تحصل بعد، بسبب تعرض قطاعات الدولة مثل قطاع السياحة لأزمات خلال الفترة الماضية منها أزمة .

جاء ذلك حلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأضاف معيط، تمكنا من تحقيق فائض أولي منذ 4 سنوات، بعدما كانت الدولة لاتحقق أي فائض من قبل، متابعا: منذ 4 سنوات ونحنن نتمكن من تغطية الاحتياجات وتوفير جزء لسداد الدين.

وتابع وزير المالية، أيضا تم خفض الدين تدريجيا منذ عام 2016 حتى الآن، ولو أزمة كورونا لكانت نسبة الانخفاض أكبر.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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