معيط للنواب: 220 مليار جنيه إيرادات للدولة غير محصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك نحو 220 مليار جنيه إيرادات للدولة لم تحصل بعد، بسبب تعرض قطاعات الدولة مثل قطاع السياحة لأزمات خلال الفترة الماضية منها أزمة كورونا.

جاء ذلك حلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأضاف معيط، تمكنا من تحقيق فائض أولي منذ 4 سنوات، بعدما كانت الدولة لاتحقق أي فائض من قبل، متابعا: منذ 4 سنوات ونحنن نتمكن من تغطية الاحتياجات وتوفير جزء لسداد الدين.

وتابع وزير المالية، أيضا تم خفض الدين تدريجيا منذ عام 2016 حتى الآن، ولو أزمة كورونا لكانت نسبة الانخفاض أكبر.​