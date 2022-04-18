بـ157 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يُتابع أعمال إنشاء محطة صرف ديرب نجم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم والمُقامة بطاقة تصميمية 10 ألف م3/ يوم وبتكلفة 157 مليون و338 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة.

أشار المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم والتي تعمل بطاقة 10 آلاف م3/ اليوم وبتكلفة إجمالية 157 مليون و338 ألف جنيه وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي قرى (أبو عيد – صهبرة – منشأة صفوت – تل القاضي – كفر الجنيدي - صفط زريق – القطايع – عزبة شمرزة – عزبة فردان أبو هاشم).

أوضح أبو حلاوة، أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع وصلت 99 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 99%، وخدمات التصميمات 99% والأعمال الكهروميكانيك من الداخل والخارج 100% وتم إصدار شهادة الإكمال للمشروع وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.