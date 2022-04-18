قوات الاحتلال تقتحم الأقصى

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة اسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت الشبان تحت سن الـ25 عاما من دخول الاقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد.
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