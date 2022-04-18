صربيا: أوكرانيا ودولة أوروبية أخرى تقفان وراء تهديدات كاذبة تتعلق بشركة طيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2022 11:05 صباحًا

أطلق الرئيس الصربي “ألكسندر فوسيتش” اتهامات ضد أوكرانيا ودولة لم يحددها من الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بأنهما وراء سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل على طائرات ركاب تابعة لشركة طيران صربيا (اير صربيا).

فمنذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في أواخر شباط اضطرت أكثر من 12 رحلة للشركة إلى العودة لبلغراد أو موسكو بسبب تهديد بوجود قنبلة وتم إخلاء مطار بلغراد ثلاث مرات على الأقل.

وقال فوسيتش دون أن يورد أدلة على اتهامه “أجهزة (مخابرات) دولتين تقوم بذلك. واحدة من دول الاتحاد الأوروبي والثانية هي أوكرانيا”.

وترفض صربيا، المعتمدة بالكامل تقريبا على إمدادات النفط والغاز من روسيا، فرض عقوبات على الكرملين وتبقي على رحلات طيران منتظمة إلى موسكو. وقال فوسيتش إن بلاده ستستمر في ذلك “لأنها مسألة مبدأ”.

هذا وصوتت بلغراد في الأسابيع الأخيرة ثلاث مرات لصالح قرارات الأمم المتحدة التي أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا وعلقت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

وربطًا بموضوع العقوبات، اعتبر الرئيس الصربي أن فرض العقوبات هو أمر غير أخلاقي ولا معنى له، ولهذا فإن بلاده لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.

وقال “فوتشيتش”: “يتوجب عليّ فرض عقوبات على روسيا، وسأتلقى جوائز في أي مكان، وسأصبح أفضل ديمقراطي، لكن من غير الأخلاقي فرض عقوبات، وإلى جانب ذلك، لا تأتي بنتائج، لقد دعمتنا روسيا دائمًا في قضية وحدة الأراضي، لا تنسوا 2015 والمبادرة البريطانية التي نصت على إعلان الصرب كشعب مذنب بارتكاب إبادة جماعية”.