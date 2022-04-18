شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 طبيب من ألمانيا يشاركون في مهمة مساعدات في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت البيانات الصادرة عن غرفة الأطباء الاتحادية في ألمانيا بأن أكثر من 1100 طبيب من ألمانيا سجلوا أسماءهم للمشاركة في مهمة مساعدات في أوكرانيا أو في إحدى الدول المجاورة لها.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" الصادرة اليوم الاثنين، قال رئيس الغرفة كلاوس راينهارت إن "العدد يوضح مدى التضامن القائم بين الأطباء مع سكان أوكرانيا، رغم أن المهمة هناك يمكن أن تشكل خطرا على الحياة في آخر الأمر".

وأضاف راينهارت أن الأطباء استجابوا لدعوة بهذا الخصوص أطلقتها غرفة الأطباء الاتحادية على بوابة إلكترونية من أجل المساعدة في علاج المرضى ومصابي الحرب.

وأوضح راينهارت أن الغرفة تجري محادثات مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة وسفارات أوكرانيا والدول المجاورة لها حول الكيفية التي يمكن بها الاستعانة بالأطباء.

وتابع راينهارت :" بمجرد أن تبلغ الحكومة عن الحاجة إلى مهام في إطار بعثات إنسانية دولية، يمكننا أن نوفر عددا كافيا من الأطباء".