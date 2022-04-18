شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسجل 5673 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليونان 5673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و238 ألفا و169، والوفيات إلى 28 ألفا و.588

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و719 ألفا و961 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.