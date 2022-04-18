شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 4 فلسطينيين من رام الله بينهم أسير محرر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل أكرم لدادوة من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، وأيوب أبو عليا من قرية المغير شمال شرق المدينة، وعبد الغني الحجيجي من بلدة قراوة بني زيد شمال المدينة، وسينار حمد من قرية صفا غرب رام الله.

في سياق آخر، نقلت مصادر فلسطينية عن مديرية أوقاف الخليل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، معدةً ذلك تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.