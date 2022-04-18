أوكرانيا تعلن تعرّض مدينة لفيف في الغرب إلى خمس ضربات صاروخية «قوية»

18 أبريل , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
تعرضت مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا والتي كانت حتى الآن بمنأى عن القتال لخمس ضربات صاروخية روسية «قوية»، صباح الإثنين، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.
وقال أحد سكان جنوب غرب لفيف لوكالة فرانس برس إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مباني سكنية.
وأشار رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي على تلغرام إلى أن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.
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