انت الان تتابع خبر كنائس بغداد تحتفل بعيد القيامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت الكنائس في بغداد وبقية المحافظات توافد العديد من العوائل المسيحية للاحتفال بعيد القيامة، وسط امنيات بأن يحل الامن والامان على البلاد

في هذا الوقت من كل عام يحتفل المسيحيون بعيد القيامة، حيث غصت كنائس بغداد بالكثير من العوائل وهم يأدون الصلاة ويتبادلون التحية ويقومون بالطقوس الدينية مثل تلوين البيض الذي يعد من الطقوس الاساسية بهذه المناسبة.



الاهالي الذي حضروا الى الكنائس كانت لهم امنيات يأملون بأن تتحقق ابرزها ان يحل الامن والامان على العراق والعراقيين، وابعاد الايادي التي تسعى بطريقة او بأخرى لتفتيت النسيج المجتمعي في البلاد

هذه المناسبة تعتبر قيامة المسيح من بين الأموات وهذا ما يؤمن به أتباعه بعدما صُلب في الكنيسة الكاثوليكية، ويكون الاحتفال بعيد القيامة لمدة ثمانية أيام ويسمى باليوم الثامن بعد احتفال الكنيسة.